Подъем затонувшей в Керчи бронемашины отложили из-за шторма

Ушедшую на дно бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2) решили достать со дна Керченского пролива в воскресенье.

Как написало РИА «Новости» со ссылкой на представителя межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Сергея Чернакова, машину начнут поднимать, если будут хорошие условия.

Ранее сегодня сообщалось, что один из трех бронеавтомобиль затонул в Керченском проливе во время патриотической акции «Дорога мужества. Керченский десант». При форсировании пролива машина пошла на дно из-за сильного течения и бокового ветра. Вода начала быстро заполнять салон машины, поэтому она утонула. Никто не пострадал.

Позже в сети появилось видео потопления.