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    25 июля 2020, 22:17

    Подъем затонувшей в Керчи бронемашины отложили из-за шторма

    Александра Каширина

    Ушедшую на дно бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2) решили достать со дна Керченского пролива в воскресенье.
    Подъем затонувшей в Керчи бронемашины отложили из-за шторма

    Как написало РИА «Новости» со ссылкой на представителя межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Сергея Чернакова, машину начнут поднимать, если будут хорошие условия.

    Ранее сегодня сообщалось, что один из трех бронеавтомобиль затонул в Керченском проливе во время патриотической акции «Дорога мужества. Керченский десант». При форсировании пролива машина пошла на дно из-за сильного течения и бокового ветра. Вода начала быстро заполнять салон машины, поэтому она утонула. Никто не пострадал.

    Позже в сети появилось видео потопления.

    Новости SMI.FM