Подъем заболеваемости «омикрон»-штаммом в России предрекли в Центре Гамалеи

Замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов рассказал об ухудшении эпидемиологической обстановки в России из-за штамма «омикрон». Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По предварительным данным, подъем заболеваемости может произойти уже в конце января — начале февраля.

«У нас также будет значимый подъем заболеваемости штаммом „Омикрон“», — процитировало ИА Nation News слова Логунова.

Остановить распространение коронавируса возможно только благодаря вакцинации. Сейчас в России доступны четыре вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».