Подельники могут получить до пяти лет тюрьмы за кражу рыбы

Транспортная полиция вычислила двух подозреваемых в краже крупной партии рыбы. Работник подрядной организации и водитель грузового автомобиля в результате сговора собирались вывезти окуней из порта, сообщили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО.

В ведомстве пояснили, что один из мужчин разгрузил партию рыбы в помещение раздевалки. После чего к ней подъехал водитель грузового автомобиля и загрузил товар. Однако злоумышленникам не удалось осуществить свой замысел до конца. На выезде из порта их задержала полиция, рассказали «Невские новости».

Заведено уголовное дело по факту покушения на кражу. Мужчины могут получить до пяти лет лишения свободы.