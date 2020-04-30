«Я его поддержу с большим удовольствием», — призналась член думского Комитета по труду.

По ее словам, практически все члены рабочей группы при комиссии Госдумы по поддержке малого и среднего предпринимательства решили предложить правительству не учитывать НДС в стоимости детских путевок.

По мнению законодателя, такие инициативы правильны, актуальны и справедливы, поскольку они нацелены, как на социальную стабильность, так и на «развитие соответствующих отраслей для обеспечения детских потребностей».