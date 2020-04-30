«Поддержу с большим удовольствием». Депутат Бессараб — о предложении обнулить ставку НДС на детские товары
Депутат Госдумы Светлана Бессараб обсудила с RT предложение коллег обнулить до конца года ставку НДС на детские товары.
«Я его поддержу с большим удовольствием», — призналась член думского Комитета по труду.
По ее словам, практически все члены рабочей группы при комиссии Госдумы по поддержке малого и среднего предпринимательства решили предложить правительству не учитывать НДС в стоимости детских путевок.
По мнению законодателя, такие инициативы правильны, актуальны и справедливы, поскольку они нацелены, как на социальную стабильность, так и на «развитие соответствующих отраслей для обеспечения детских потребностей».