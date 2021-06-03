Талантливым детям и их педагогам оказывают поддержку на Ямале

Заместитель директора департамента культуры ЯНАО Наталья Сихвардт рассказала, как в регионе поддерживают юных танцоров, художников и музыкантов. Чиновницу процитировало ИА «Север-Пресс».

По словам Сихвардт, в ямальских школах искусств работают около 800 педагогов. Однако для подготовки одаренных детей нужны новые высококвалифицированные кадры. Для их привлечения в некоторых населенных пунктах учителям предоставляют жилье.

«Для педагогов организовываем образовательные курсы с выездом в Москву, Санкт-Петербург и Краснодар. Проводим мастер-классы на местах, с педагогами и детьми занимаются известные деятели культуры России. Приезжают проводить занятия и представители Саратовской консерватории, с которой у нас заключен договор», — уточнила Сихвардт.