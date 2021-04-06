Поддержку многодетных семей предложили расширить в России

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова предложила ввести новые меры по поддержке многодетных семей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Кузнецова поддержала предложение о том, чтобы многодетные семьи имели приоритетное право при устройстве ребенка в детсад, а также в предоставлении бесплатного питания в школе и устройстве детей в кружки и секции. По ее мнению, за детьми из таких семей нужно обеспечить бесплатный присмотр и уход.

«Также необходима поддержка работающих многодетных — работодателям должно быть выгодно принимать на работу кого-то из родителей в многодетной семье», — сказала Кузнецова.

С 1 апреля в России изменился порядок начисления пособий на детей в возрасте от трех до семи лет. Суммы выплат теперь зависят от среднедушевого дохода семьи.

В Общественной палате РФ в марте вернулись к обсуждению идеи о введении «отцовского капитала» для многодетных семей. В ОП объяснили, что эта мера необходима, поскольку 40% многодетных мам в стране уже не работают, и основная нагрузка ложится на отца.