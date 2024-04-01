Общество 01 апреля 2024, 10:23 Поддержку экспортно ориентированных компаний обсудят на семинаре в Москве 2 апреля пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Заключительная встреча в рамках цикла бизнес-семинаров для промышленников и инвесторов пройдет в столице 2 апреля. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

Участникам расскажут о поддержке, которую могут получить столичные экспортно ориентированные компании, пояснил он.

По данным Овчинского, на сегодняшний день промышленники Москвы экспортируют продукцию в более чем 145 стран. Однако, подчеркнул руководитель департамента, внешние ограничения вносят коррективы в работу в этом направлении.

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Одной из важных задач города по-прежнему остается поддержка экспортно ориентированных производителей. Подобные мероприятия позволяют выстроить диалог с участниками и в режиме реального времени ответить на возникающие вопросы», — подчеркнул Овчинский.

На встрече 2 апреля также уделят внимание теме получения ESG-статуса, который дает облегченный доступ к рынку экспорта, новые возможности продвижения, а в дальнейшем и льготное финансирование, добавил руководитель департамента.

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Посетить бизнес-семинар можно и очно, и удаленно, подключившись к онлайн-трансляции. На семинаре расскажут о мерах поддержки для экспортеров, способах выстраивания логистических цепочек на дружественных зарубежных рынках, а также о получении ESG-оценки и преференциях, которые дает ESG-статус.

Промышленники столицы также поделятся своим опытом и успешными кейсами. Спикерами станут представители правительства Москвы и АНО «Российский экспортный центр» и другие.