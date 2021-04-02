Минэк подготовил новый пакет поддержки IT-отрасли

В Минэке подготовили дополнительный пакет предложений по ускорению IT-отрасли. В ведомстве рассматривают несколько фискальных льгот вплоть до полного освобождения от налога на прибыль в течение пяти лет от продажи поставленных на баланс результатов интеллектуальной деятельности (РИД).

Еще один пункт, как сообщила газета «Известия», это снижение налога на прибыль по лицензионным платежам от РИД, зарегистрированных в Роспатенте и Минсельхозе в рамках механизма «патентной коробки».

Эта льгота могла бы стать стимулом для размещения в стране центров прибыли по такого рода доходам инновационных компаний. Кроме того, предлагается включить РИД, одобренные Роспатентом и Минсельхозом, во вторую категорию качества залогов по банковским кредитам. В списки залогов Банка России сейчас интеллектуальные продукты не входят в принципе. Во вторую категорию входят определенные виды ценных бумаг (не наивысшего уровня качества), и вещи, при условии ликвидного рынка для них.

Среди инициатив есть также отмена ограничений на распоряжение вузами и НИИ принадлежащими им правами на РИД без согласия учредителя, и снижение налогооблагаемой базы на расходы на НИОКР при условии их капитализации.

Входящие в пакет предложения, по большей части, направленные на снятие регуляторных ограничений и барьеров. Но как заявили в Минэке, перечисленные меры первоочередные.

Совокупный объем нематериальных активов российских организаций, по данным ведомства, составляет порядка шести триллионов рублей. К РИД, согласно Гражданскому кодексу, относятся, например, софт, товарные знаки, промышленные образцы, изобретения.