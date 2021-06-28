Восемь срочных мер предложили принять для поддержки бизнеса в России

Доля малого и среднего бизнеса в ВВП России упала в 2020 году до 19,8%. Таких показателей не было с 2015 года, в связи с чем бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил принять восемь срочных мер поддержки предпринимателей.

В 2019 году доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны составляла 20,8%. Во время пандемии значение упало до 19,8%, что соответствует уровню 2015 года, отметил РБК. В качестве одной из срочных мер поддержки Титов предложил ввести льготное рефинансирование и реструктуризацию кредитов. Речь идет о тех бизнесменах, которые в 2020-м потеряли более 30% выручки.

Также бизнес-омбудсмен хочет добиться введения во всех регионах моратория на увеличение кадастровой стоимости на 2020–2022 годы. Еще среди мер есть продление запрета на проверки на два года.

По словам Титова, предпринимателям нужно компенсировать затраты на тесты и покупку средств индивидуальной защиты. Если в стране объявят локдаун, то компаниям необходимо оплачивать простой работников. Причем делать это предлагается напрямую за счет государства.

Помимо этого бизнес-омбудсмен предложил ослабить ограничения, связанные с работой людей из ближнего зарубежья. Также Титов хочет, чтобы для предпринимателей до 2023 года заморозили рост тарифов на коммунальные услуги.