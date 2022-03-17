Минтруд подготовил меры по поддержке занятости

Государство субсидирует компаниям расходы на переобучение сотрудников из расчета 60 тысяч рублей на человека. Об этом на форуме в Санкт-Петербурге сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова, написал ТАСС.

«Если замена материалов или оборудования требует переобучения сотрудников, государство также разделит с компаниями данные расходы, их профинансирует бюджет. Регионы получат средства в ближайшее время», — сообщила она.

Также россияне, оставшиеся без работы и вставшие на биржу, помимо пособия смогут получить дополнительный доход за участие в организованных региональными и муниципальными организациями работах.

Компании смогут направить на временные работы сотрудников неполного дня за оплату в размере МРОТ.

«Это позволит компаниям своих сотрудников перенаправить на другие задачи в свои организации, либо позволит работникам — трудиться в других организациях», — рассказала Мухтиярова.

Всего поддержка занятости населения охватит 625 тысяч россиян с возможностью расширения до миллиона человек.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит на поддержку занятости около 40 миллиардов рублей.