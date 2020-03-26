«Поддержка у нас в крови». Фанаты «Спартака» раскрасили будни врачей в Коммунарке

Во всем мире различные спортивные соревнования — на паузе, но футбольные болельщики «Спартака» без дела не сидят. Они решили в буквальном смысле раскрасить будни врачей, которые сейчас лечат пациентов от коронавируса в Коммунарке.

Идея посвятить граффити докторам и таким образом поддержать их возникла почти сразу, рассказывает заводящий трибуны «Спартака» Валерий Бевз.

«Поддержка у нас в крови. Мы привыкли поддерживать свою команду на стадионе, и здесь мы не могли остаться в стороне», — поделился Валерий, — «„Борись“ этот призыв в первую очередь тем, кто заболел и тем, кто сейчас сидит на карантине. „Побеждай“ — призыв врачам. Без них мы не справимся».

В это непростое время болельщики помогают и ветеранам.

«Сейчас надо поддерживать друг друга, особенно так называемую группу риска, и не словом, а делом. Мы запустили акцию по поддержке ветеранов. Ежедневно развозим продуктовые наборы для тех, кто не может выйти из дома или дойти в магазин. Мы привозим набор еды на несколько дней», — рассказал Валерий Бевз.

Столичная больница в Коммунарке стала первой в России, куда начали доставлять пациентов с диагнозом «коронавирус».