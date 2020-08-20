Поддерживающих схимонаха Сергия священников сохранили в санах

Решение о сохранении монашеского сана сторонникам запрещенного к служению схимонаха Сергия принял Церковный суд Екатеринбургской епархии.

Как пояснил игумен Вениамин, инициатором конфликта стал именно Сергий, а священники подверглись его влиянию.

«У суда нет уверенности, что если бы Сергий не занял такую антицерковную позицию, то священники бы это сделали без него», — пояснил собеседник агентства. Комментируя перевод монахов и монахинь в другие монастыри, игумен назвал это шансом исправиться и «вернуться из безумия к нормальной жизни».

Как сообщила пресс-служба епархии, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл разрешил переселить монахов и монахинь из захваченного схимонахом Сергием женского монастыря в другие обители. Те, кто помогал скандальному схимонаху, должны принести покаяние, после чего они смогут продолжить свое служение.

После появления указа о переводе священников в другие обители представитель Среднеуральского женского монастыря Всеволод Могучев опубликовал видеообращение. В нем от лица схимонаха Сергия он призвал сторонников встать на защиту обители, так как монастырь разгоняют.

Около здания епархии собрались сторонники Сергия. Они потребовали встречи с митрополитом.

В епархии заявили, что Сергий начал запугивать насельниц, которые готовы уехать. Там уточнили, что об этом сообщили родственники монахинь, которые не могут уговорить их покинуть Среднеуральский монастырь.

Духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова) отстранили от проповедей в конце апреля после его заявлений о пандемии коронавирусной инфекции. Так как он не подчинился этому решению, то ему окончательно запретили служить и лишили статуса схиигумена. В епархии отметили, что он насильно удерживает монастырь и должен покинуть монастырь. Обитель должна подчиняться игуменье Варваре, которая после начала захвата вместе с несколькими монахинями покинула монастырь.