Общество 09 мая 2023, 18:28 Поддержавший танкистов мальчик из Белгородской области побывал на параде Победы в Москве Известный поддержкой военных мальчик из Белгорода пожелал участникам СВО вернуться домой РИА «Новости»

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Прославившийся своим приветствием колонн российской военной техники школьник из белгородского села Веселая Лопань стал одним из гостей парада Победы на Красной площади. Своими впечатлениями от увиденного он поделился с RT.

Мальчик признался, что в будущем хочет стать военным, чтобы присутствовать на параде Победы не только в качестве зрителя. В целом о своих ощущениях от торжественных мероприятий в центре российской столицы он сказал: «Прикольно, особенно когда техника ездила».

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К военным, которые принимают участие в специальной военной операции, мальчик обратился с добрыми пожеланиями.

«Счастья, здоровья, чтобы они вернулись домой и мирного неба над головой», — поделился юный собеседник журналистов.

Мальчик прославился благодаря опубликованному видео с российскими военными, которые проезжали через его село. Каждую колонну школьник встречал воинским приветствием.

Часто военнослужащие останавливались, чтобы пожать руку мальчику, а группа танкистов даже подарила ему шлемофон, в котором мальчик приехал в Москву.