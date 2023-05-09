09 мая 2023, 18:28
Поддержавший танкистов мальчик из Белгородской области побывал на параде Победы в Москве
Известный поддержкой военных мальчик из Белгорода пожелал участникам СВО вернуться домой
Прославившийся своим приветствием колонн российской военной техники школьник из белгородского села Веселая Лопань стал одним из гостей парада Победы на Красной площади. Своими впечатлениями от увиденного он поделился с RT.
Мальчик признался, что в будущем хочет стать военным, чтобы присутствовать на параде Победы не только в качестве зрителя. В целом о своих ощущениях от торжественных мероприятий в центре российской столицы он сказал: «Прикольно, особенно когда техника ездила».
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К военным, которые принимают участие в специальной военной операции, мальчик обратился с добрыми пожеланиями.
«Счастья, здоровья, чтобы они вернулись домой и мирного неба над головой», — поделился юный собеседник журналистов.
Мальчик прославился благодаря опубликованному видео с российскими военными, которые проезжали через его село. Каждую колонну школьник встречал воинским приветствием.
Часто военнослужащие останавливались, чтобы пожать руку мальчику, а группа танкистов даже подарила ему шлемофон, в котором мальчик приехал в Москву.
День Победы 9 мая
Дети
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