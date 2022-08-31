Поддержавших спецоперацию журналистов и писателей наградили медалью «Za победу»

Писателей МВД и Росгвардии, выступивших за спецоперацию России на Украине, наградили медалью «Za победу», передала «Вечерняя Москва». Среди них оказался корреспондент этого издания, ветеран МВД и полковник внутренней службы в отставке Игорь Алексеев.

Медаль учредили еще в феврале. Ее вручили 30 августа 19 писателям, которые пишут статьи, прозу и стихи в поддержку спецоперации. Все награждаемые — участники Студии писателей МВД.