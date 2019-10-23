Поддержать семейные ценности в рамках правового поля. Проблемы семьи обсудили на форуме в МГОУ

Настанет апокалипсис, а семья останется. Такой прогноз дал правозащитник Павел Астахов на всероссийском форуме «Семья и семейные ценности в системе современного права». Адвокаты, ученые, журналисты, общественные деятели и студенты собрались в Московском государственном областном университете обсудить проблемы современной семьи.

Сегодня в среднем на одну семью в России — меньше двух детей. Это низкий показатель. Московский государственный областной университет организовал проведение всероссийского форума «Семья и семейные ценности в системе российского права».

Источник фото: телеканал «360»

«Форум, собственно говоря, он предназначен для студенчества МГОУ в первую очередь. Ведь это молодые люди, которые в будущем будут создавать семью. И самое главное — наши выпускники будущие педагоги, которые придут в школу и которые будут воспитывать детей», — рассказала и. о. ректора МГОУ Вероника Запалацкая.

Источник фото: телеканал «360»

Должно ли право вмешиваться в дела семьи? И если да, то насколько? Участники форума уверены — именно право должно оказать помощь, защитить семью и ребенка, сохранить и поддержать семейные ценности.

Источник фото: телеканал «360»

«Давайте все-таки дадим приоритет самой семье. Но для этого она должна быть готова, сама семья. Как она живет? Экономика семьи, правовые аспекты. Мы же для этого и собрались сегодня, чтобы эту тему еще раз обсудить», — сказал директор фонда «Андрея Певозванного» Владимир Бушуев.

Источник фото: телеканал «360»

Пример тому, как порой неповоротлива бывает система, привел правозащитник Павел Астахов. Когда у родителей забирают детей и отдают их в детские дома — причем не потому, что мама и папа алкоголики или наркоманы, а просто потому, что они бедные.

Источник фото: телеканал «360»

«Я видел десятки тысяч детей, которые находятся в этих интернатных учреждениях. Я вам честно скажу, что больше половины этих детей совершенно спокойно могли бы жить дома. У ста процентов детей, которые находятся в детских домах, есть родственники. У 85 процентов есть родители живые — и при этом дети находятся в интернатных учреждениях. Почему? А потому что в какой-то момент семья попала в зону неблагополучия. Кто-то потерял работу, кто-то запил», — рассказал общественный деятель, адвокат Павел Астахов.

Источник фото: телеканал «360»

Таким образом, всегда важно разобраться в ситуации и помочь, а не провоцировать конфликты. Участники форума пришли к выводу, что желательно внести изменения в закон, закрепить семейные ценности как правовую конструкцию. Тогда, возможно, немало семей удастся сохранить.