Нуждающихся россиян предложили поддержать продуктами

Продовольственную поддержку нуждающихся предложили ввести в России. Жители страны смогут получать деньги на продукты каждый месяц. Свои идеи Минпромторг направил в правительство.

Доклад о разработанных мерах поддержки направил в Кабмин замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник. Согласно инициативе, средства на продукты хотят предоставлять нуждающимся россиянам в том числе беременным и кормящим женщинам, а также детям. Кроме того, в списке есть люди, находящиеся в социальных учреждениях. Речь идет о больницах и интернатах.

В пресс-службе министерства подтвердили, что доклад был направлен в правительство. При этом там отметили, что пока реализация предложенных мер поддержки не рассматривается. В Минпромторге добавили, что вопрос о введении продуктовых карточках пока тоже не стоит.

Председатель Совета торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка Александр Борисов выразил поддержку предложению министерства. По его словам, эффективность этого инструмента уже доказал мировой опыт. Также инициативу одобрил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. Он назвал ее альтернативой регулированию цен.