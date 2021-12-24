Студентам, педагогам и крупным компаниям предложили поддержать благотворительный проект для развития МГОУ

Накануне Нового года все желающие смогут стать благотворителями и пополнить эндауменд-фонд МГОУ. У студентов, педагогов и крупных компаний есть возможность поддержать развитие университета и помочь, например, оснастить его научные лаборатории новым оборудованием.

Все средства эндаумент-фонда МГОУ защищены законом — их смогут потратить только на цели, связанные с развитием университета.

В мае прошлого года средства фонда передали в доверительное управление компании «ВТБ Капитал».

Как поддержать университет?

Все желающие смогут пополнить фонд, тем самым поддержав научные и инвестиционные проекты студентов и педагогов, привлечение преподавателей из ведущих зарубежных вузов и научных центров.

Участвовать смогут все, кто заинтересован в благотворительности. Это отметил исполнительный директор Фонда целевого капитала МГОУ Николай Миловский.

Наш эндаумент-фонд создан для того, чтобы решать важные задачи. Например, укрепить материально-техническую базу нашего вуза, ведь так важно, чтобы наши биологи, химики, физики занимались исследованиями и совершали научные открытия Николай Миловский.

А врачи, например, смогут осваивать профессию на инновационном оборудовании. Кроме того, участие в проекте — возможность профинансировать участие МГОУ во всероссийских и международных олимпиадах и конференциях.

«Но, пожалуй, самая главная задача фонда, если хотите, и его миссия — повышение качества образования будущих педагогов, ученых, специалистов. Повышение престижа образования, развитие Московского государственного областного университета», — отметил Николай Миловский.

Чтобы присоединиться к проекту, нужно зайти на сайт эндаумент-фонда, заполнить анкету и определиться с суммой пожертвования.

За благотворительность участники смогут получить по итогам года налоговый вычет: 13% от направленной суммы, но не более 25% от суммы дохода, полученного за календарный год и подлежащего налогообложению.