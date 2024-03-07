Общество 07 марта 2024, 13:09 Поддержать бизнесменов, продающих цветы в экологичной упаковке, призвали в Ассоциации природопользователей России

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Председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец обратился к министру промышленности и торговли России Денису Мантурову с предложением поддержать производителей и продавцов цветов, использующих экологичные материалы для упаковки. Об этом написал RT.

По его словам, во время таких праздников как 8 Марта в стране вырастает спрос на цветы. Многие бизнесмены не следят за экологичностью, предлагая упаковывать цветы в полиэтиленовую пленку, которая наносит значительный ущерб окружающей среде.

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Корниец считает, что поддержка экономическими мерами торговцев, использующих экологичные материалы для упаковки, будет вносить большой вклад в сохранение природы.