Проект о QR-кодах в общественных местах поддержали в Тверской области

Депутаты заксобрания Тверской области поддержали внесение изменений в закон о санитарно-эпидемическом благополучии населения, который предполагает использование QR-кодов в общественных местах.

«Депутаты Законодательного Собрания Тверской области 9 декабря большинством голосов поддержали внесенный правительством РФ в Государственную Думу проект федерального закона № 17357-8 «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», — сказано на сайте регионального парламента.

Принятию решения, как уточняется, предшествовало общественное обсуждение в Тверском государственном медицинском университете, а также консультации с медиками, общественными организациями, предпринимателями и экспертным сообществом.

В ноябре российское правительство внесло в Госдуму два законопроекта. Они предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест и для проезда на железнодорожном и авиатранспорте.

Решение о введении QR-кодов в транспорте нуждается во внимательной проработке. Никаких опрометчивых решений в этом вопросе власти постараются не допустить. Глава государства Владимир Путин прокомментировал ситуацию в ходе заседания Совета по правам человека (СПЧ). Президент указал на необходимость проверить готовность к нововведению транспортной системы. Немаловажно и никак не ограничивать права людей.