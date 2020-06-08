Поддельные тесты на антитела к COVID-19 начали продавать с рук. Как определить подделку?

Купить тест на антитела теперь можно с рук. Поддельные экспресс-анализы начали продавать в сети сторонние лица. Цена варьируется от 1200 до 2000 рублей. Эти чудодейственные экспресс-тесты обещают практически моментальный результат.

Продают поддельные тесты в Интернете. Продавцы уверяют, что тесты берут в министерстве. Вот только приехать за ними нужно на шиномонтажку.

Тесты отвезли на проверку врачам. На первый взгляд они похожи на настоящие. Но как узнать, не подделка ли?

Медик, сравнив настоящие тесты с поддельными, сразу сказал, что даже визуально они отличаются.

Проверку продолжили, взяв кровь у человека, у которого уже выявлены антитела. Ее тесты тоже провалили. Вывод простой — покупать тесты с рук — плохая идея.

Подробности — в сюжете канала «360».