Поддельные справки об отсутствии COVID-19 стали чаще продавать в Москве

Россияне стали чаще покупать поддельные справки об отсутствии коронавируса. В связи с этим прокуратура Москвы усилила контроль за сайтами, где реализуют фальшивые документы.

«Спрос на получение гражданами медицинских справок об отсутствии коронавирусной инфекции растет. С весны 2020 года в сети Интернет появились незаконные схемы по продаже подложных справок об отсутствии COVID-19, осенью случаи продажи поддельных справок участились», — процитировал ТАСС и. о. начальника управления прокуратуры Москвы по надзору за исполнением федерального законодательства Дмитрия Романова.

По словам Романова, специалисты постоянно мониторят сайты и предупреждают граждан об уголовной ответственности за ненастоящие справки. Сейчас правоохранители расследуют пять уголовных дел и проверяют еще около 10 случаев торговли поддельными документами. Кроме того, было заблокировано пять сайтов.

В среднем за фальшивую справку пользователи отдают от одной до 2,5 тысячи рублей. В некоторых случаях просят до четырех-пяти тысяч рублей. При этом человек не сдает никаких анализов. Романов отметил, что за использование поддельной справки может быть назначен штраф от 30 тысяч рублей или же человека могут лишить свободы.