Поддельные QR-коды в Госдуме приравняли к терроризму

В Госдуме приравняли продажу поддельных QR-кодов к акту терроризма. А тех, кто занимается подобными вещами, будут наказывать по самым строгим законам. Об заявил зампред комитета ГД по информационной политике Андрей Свинцов, передает радиостанция «Говорит Москва».

Он добавил, что к таким преступникам будут применяться самые жесткие меры, вплоть до уголовной ответственности. Ведь из-за их действий возникают определенные последствия, например гибель людей.

Система предоставления QR-кодов довольно проста. По словам депутата, получить доступ к базе данных не составит труда даже при минимальных знаниях программирования.

Из-за того, что QR-код генерируется случайным образом, у него нет какого-то логического подхода. Его получение — это в ручную внесение каких-то сведений в самую обычную базу данных.

Ранее сообщалось, что злоумышленники начали продавать не только сертификаты о вакцинации, но и фальшивые QR-коды. Средняя цена последних составляет примерно 11 тысяч рублей.