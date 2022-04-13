Исполнительный директор Kyocera Document Solutions Russia Тарик Альхаурани заявил, что неоригинальные картриджи ставят под угрозу работу офисной техники. Снижается не только качество печати, но и в целом работа оборудования. Об этом написала «Газета.ru».

«Поддельная продукция может поставить под угрозу эффективность, надежность и долговечность офисного оборудования. Ее использование снижает качество печати, увеличивает объем обслуживания и часто приводит к серьезному повреждению принтера», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что поддельные картриджи определить непрофессионалу довольно сложно, однако существуют определенные меры для борьбы с подделками. Например, некоторые производители используют голограммы, QR-коды или рельефные символы на этикетках, которые меняют цвет в зависимости от угла обзора.