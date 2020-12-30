Перечислены признаки поддельной икры
Об этом каналу «Звезда» сообщил директор «Рыборазводного предприятия № 1» Александр Ходос. По его словам, очень большое распространение получила смесь рыбьего жира и красителя, которая икрой в принципе не является. Но распознать подделку на глаз, без лабораторных исследований, почти невозможно.
«По цвету икры определить ее происхождение очень сложно, потому что цвет вызван природным красителем. В икре разводной краситель могут добавлять в корм рыбе или просто красить саму икру, и цвет может быть разным. Поэтому определить качество икры без лаборатории нельзя», — пояснил эксперт.
Поэтому Ходос посоветовал обращать внимание на информацию на этикетке — там должны быть сведения о типе рыбы, сроках и месте ее вылова, и период хранения.
Летом 2019 года в нелегальном цехе в Раменском полицейские обнаружили более десяти тысяч банок с фальшивой красной икрой.