Перечислены признаки поддельной икры

Чтобы не испортить праздничный стол покупкой фальшивой икры, нужно следовать некоторым правилам при выборе продукта в магазинах. Лучше всего приобретать этот товар в специализированных торговых точках.

Об этом каналу «Звезда» сообщил директор «Рыборазводного предприятия № 1» Александр Ходос. По его словам, очень большое распространение получила смесь рыбьего жира и красителя, которая икрой в принципе не является. Но распознать подделку на глаз, без лабораторных исследований, почти невозможно.

«По цвету икры определить ее происхождение очень сложно, потому что цвет вызван природным красителем. В икре разводной краситель могут добавлять в корм рыбе или просто красить саму икру, и цвет может быть разным. Поэтому определить качество икры без лаборатории нельзя», — пояснил эксперт.

Поэтому Ходос посоветовал обращать внимание на информацию на этикетке — там должны быть сведения о типе рыбы, сроках и месте ее вылова, и период хранения.

Летом 2019 года в нелегальном цехе в Раменском полицейские обнаружили более десяти тысяч банок с фальшивой красной икрой.