Общество 04 декабря 2022, 12:47 Подделки Coca-Cola появились на прилавках страны РБК: на полках московских магазинах появилась имитация оригинальной Coca-Cola из России Unsplash

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На полках московских магазинов появился напиток, бутылка которого имитирует свежую оригинальную Coca-Cola с российского завода. Об этом сообщили журналисты РБК.

Внешний вид таких товаров которого полностью совпадают с оригинальной Coca-Cola российского производства. На них указана свежая дата розлива — 5 октября и 3 ноября 2022 года. Эти упаковки объемов в два литра продавались в двух магазинах сети дискаунтеров «Светофор» — на Варшавском шоссе и проезде Черепановых.

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Авторы текста на упаковке такого товара указали, что напиток изготовлен «с разрешения The Coca-Cola Company» российским ботлером компании — ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия». Также они отметили, что адрес совпадает с местом производства напитков Coca-Cola.

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В другом магазине — в районе Соколиной Горы — нашли литровую упаковку с подобными данными. По информации с упаковки, этот напиток произвели в Ростовской области. Там находился завод, адрес которого совпадает с бывшим производством российского подразделения Coca-Cola.