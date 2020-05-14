Подавляющее число случаев COVID-19 выявили у жителей Москвы младше 65 лет

За минувшие сутки московские медики выявили 4712 новых случаев COVID-19. Около 85% выявленных заболевших — это люди младше 65 лет.

«42,3% — от 18-ти до 45 лет, 35,7% — от 46-ти до 65 лет, 9% — от 66-ти до 79 лет, 6% — старше 80 лет, 7% — дети», — сообщил оперштаб Москвы по борьбе с пандемией коронавируса. Общее число выявленных случаев заражения в столице составляет 130 716.

Всего в России за последние 24 часа медики выявили 9974 случаев COVID-19. Их общее число по РФ составляет теперь 252 245. Умерли 2 305 человек. Вылечились 53 530 пациентов.

Россия продолжает жить в режиме жестких ограничений из-за распространения нового вируса. Весь апрель и начало мая были нерабочими. Президент России Владимир Путин объявил о прекращении этого периода с 12 мая. Российский лидер оставил губернаторам антикризисные полномочия, чтобы они решали вопрос об ослаблении ограничений по ситуации.

С 12 мая в России начали работать предприятия энергетической, сельскохозяйственной, производственной и других отраслей.