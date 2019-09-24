Трамп и Дуда обсудили, как помешать строительству «Северного потока — 2» Подробнее

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов отметил, что США давно пытаются убедить Европу, в частности Германию, в «угрозе» российского газопровода «Северный поток — 2». Однако Германия ставит приоритетом возможность получать российский газ, упорно сопротивляясь. По словам эксперта, немецкие руководители и преимущественная часть населения страны выступают за появление газопровода России.

Немецкий политолог Александр Рар, в свою очередь, объяснил неистовое желание США остановить строительство «Северного потока — 2». По его словам, американская сторона преследует свои корыстные цели и пытается продвинуть на европейский рынок свой сжиженный газ, который обойдется ЕС дороже российского. При этом страны Прибалтики готовы покупать дорогой газ США по политическим причинам.

«Немцам американский газ вообще не нужен. Но в Европе есть такие страны, как Польша и Прибалтика, которые просто „подавись, но не хотят“ употреблять дешевый российский газ в ущерб своей собственной экономике», — заявил Рар.