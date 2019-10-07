Подарок президенту. Подмосковные мастера создали портрет Путина из дерева

На холсте, на футболках или из гипса — как только не изображали главу государства. Но в этот раз на день рождения ему приготовили самый необычный подарок. Подмосковные мастера создали деревянный портрет Владимира Путина.

Задача перед подмосковными мастерами стояла особая, почти государственной важности: сделать подарок президенту.

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Знакомый каждому россиянину силуэт узнаваем уже на первых этапах. Форма лица, пиджак и галстук — подарка в таком стиле ни одному президенту еще не делали. Эта необычная техника — авторская разработка подмосковной студии.

«Наши портреты этим и интересны, что их хочется разглядеть, потрогать. Можно спокойно трогать», — отметил креативный директор Ара Даниелян.

Источник фото: телеканал «360»

Издалека кажется, что все работы написаны красками, но стоит подойти поближе, как проявляются объемные деревянные детали. Автор сделал ставку на эффект неожиданности. И не прогадал.

Источник фото: телеканал «360»

Ара Даниелян рассказал, что в их мастерской часто заказывают подарки для музыкантов, актеров, режиссеров. А теперь и для президента.

Мастера уверяют, нестандартный подход к выбору подарка обеспечит «вау-эффект». Например, Ара показал картину, которая одновременно является боксом для хранения кофейных зерен.

Источник фото: телеканал «360»

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«Кстати, первый портрет, который я сделал своими руками, это был портрет из шести тысяч гвоздей. Портрет девушки — я хотел удивить девушку», — сказал художник.

По отдельности в абстрактных элементах ни за что не увидеть рта или глаз. Это не конкретные детали, а игра света и теней. По-настоящему оценить шедевр можно только на расстоянии.