Подарок президенту. Подмосковные мастера создали портрет Путина из дерева
Задача перед подмосковными мастерами стояла особая, почти государственной важности: сделать подарок президенту.
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Знакомый каждому россиянину силуэт узнаваем уже на первых этапах. Форма лица, пиджак и галстук — подарка в таком стиле ни одному президенту еще не делали. Эта необычная техника — авторская разработка подмосковной студии.
«Наши портреты этим и интересны, что их хочется разглядеть, потрогать. Можно спокойно трогать», — отметил креативный директор Ара Даниелян.
Издалека кажется, что все работы написаны красками, но стоит подойти поближе, как проявляются объемные деревянные детали. Автор сделал ставку на эффект неожиданности. И не прогадал.
Ара Даниелян рассказал, что в их мастерской часто заказывают подарки для музыкантов, актеров, режиссеров. А теперь и для президента.
Мастера уверяют, нестандартный подход к выбору подарка обеспечит «вау-эффект». Например, Ара показал картину, которая одновременно является боксом для хранения кофейных зерен.
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«Кстати, первый портрет, который я сделал своими руками, это был портрет из шести тысяч гвоздей. Портрет девушки — я хотел удивить девушку», — сказал художник.
По отдельности в абстрактных элементах ни за что не увидеть рта или глаз. Это не конкретные детали, а игра света и теней. По-настоящему оценить шедевр можно только на расстоянии.