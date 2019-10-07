  • Подарок президенту. Подмосковные мастера создали портрет Путина из дерева

    07 октября 2019, 11:13

    Ольга Крылова

    На холсте, на футболках или из гипса — как только не изображали главу государства. Но в этот раз на день рождения ему приготовили самый необычный подарок. Подмосковные мастера создали деревянный портрет Владимира Путина.
    Подарок президенту. Подмосковные мастера создали портрет Путина из дерева

    Задача перед подмосковными мастерами стояла особая, почти государственной важности: сделать подарок президенту.

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    Знакомый каждому россиянину силуэт узнаваем уже на первых этапах. Форма лица, пиджак и галстук — подарка в таком стиле ни одному президенту еще не делали. Эта необычная техника — авторская разработка подмосковной студии.

    «Наши портреты этим и интересны, что их хочется разглядеть, потрогать. Можно спокойно трогать», — отметил креативный директор Ара Даниелян.

    Подарок президенту. Подмосковные мастера создали портрет Путина из дерева | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Издалека кажется, что все работы написаны красками, но стоит подойти поближе, как проявляются объемные деревянные детали. Автор сделал ставку на эффект неожиданности. И не прогадал.

    Подарок президенту. Подмосковные мастера создали портрет Путина из дерева | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Ара Даниелян рассказал, что в их мастерской часто заказывают подарки для музыкантов, актеров, режиссеров. А теперь и для президента.

    Мастера уверяют, нестандартный подход к выбору подарка обеспечит «вау-эффект». Например, Ара показал картину, которая одновременно является боксом для хранения кофейных зерен.

    Подарок президенту. Подмосковные мастера создали портрет Путина из дерева | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

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    «Кстати, первый портрет, который я сделал своими руками, это был портрет из шести тысяч гвоздей. Портрет девушки — я хотел удивить девушку», — сказал художник.

    По отдельности в абстрактных элементах ни за что не увидеть рта или глаз. Это не конкретные детали, а игра света и теней. По-настоящему оценить шедевр можно только на расстоянии.