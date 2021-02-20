Россиянам рассказали, во сколько обойдется традиционный подарок к 23 февраля

Стандартный подарочный набор к 23 февраля — носки, гель для душа и пена для бритья — обойдется в 2021 году в 1640 рублей. Более оригинальные презенты потребуют вложений посерьезнее.

Расходы в разных ценовых категориях оценили в исследовании онлайн-магазина Lamoda и сервиса по поиску услуг «СберУслуги», сообщило агентство «Прайм».

Эксперты выяснили, что с 10 по 17 февраля спрос на мужские носки вырос на 80%, по сравнению с аналогичным январским периодом. В три раза активнее покупали гель для душа, а пеной для бриться интересовались в пять раз чаще.

Дарить мужчинам собрались не только привычное трио, но и более оригинальные вещи. Например, масло для бороды и наборы для ухода за растительностью на лице. Спрос на первое вырос втрое, на второе — в девять раз. Сами мужчины на 17% активнее пользовались уходовыми услугами у профильных мастеров. Подарок для бородатых мужчин, судя по средним суммам покупок, в итоге стоит 2530 рублей. В него включены средства и посещение мастера.

Самой востребованной среди услуг накануне 23 февраля стала мужская стрижка, на которую россияне потратили на 60% больше. Вдвое чаще покупали мужские шампуни, втрое — средства для укладки волос. Если дарить набор по уходу за волосами, то обойдется он в 2550 рублей вместе с походом в парикмахерскую.

Подарок, в который включены парфюм и массаж, будет стоить 3980 рублей. А спортивный презент — кроссовки, занятие или консультация у тренера — потребует 5420 рублей.