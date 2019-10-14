Подарок для Греты Тунберг. Дубненский дизайнер создает маски из старой обуви

Дубненский дизайнер Кирилл Пилаев создает маски из старой обуви. Одну из них Кирилл хочет подарить знаменитой экоактивистке Грете Тунберг. Выступление шведской школьницы с трибуны ООН вдохновило подмосковного мастера на переработку вещей.

Речь Греты Тунберг настолько сильно впечатлила дизайнера из Дубны, что он занялся переработкой старых вещей. Теперь Кирилл создает необычные маски из обуви. Творчество мастера бурно обсуждают в социальных сетях. Кто-то называет это кощунством, а кто-то, наоборот, поддерживает.

«В наше время, когда практически все делается из синтетических материалов, просто необходимо задуматься об их переработке. И сегодня ту модель, которую мы сделаем, я бы хотел посвятить Грете Тунберг. Надеюсь, если у меня получится, я смогу ей как-нибудь ее передать», — сказал Кирилл Пилаев.

Источник фото: телеканал «360»

Маску для Греты Тунберг дубненский дизайнер решил создать из пары кроссовок, которые подарил ему друг. Он признался, что свои ботинки ему приходилось перерабатывать всего один раз. Затем о хобби узнали знакомые и стали приносить ему интересные модели.

«Это были мои кроссовки, я просто из них вырос. Я понял, что я их никому не продам, они мне не нужны, я просто решил из них что-то сделать, вот и все», — рассказал Кирилл.

Источник фото: телеканал «360»

Многим нравится творчество подмосковного дизайнера. Кирилла просят сделать маску на заказ, или же покупают готовую. Он говорит, что ему нравится переделывать вещи, менять их назначение.

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«Идея появилась недавно. Я увидел работу корейского дизайнера, который первый начала делать маски из кросс и не только. И я считаю, что это очень актуально, так как после выступления Греты Тунберг людям нужно донести, что им не стоит выкидывать вещи сразу же на мусорку, а из них можно что-то сделать модное, актуальное и красивое», — отметил Кирилл Пилаев.

Маски — не единственное, над чем трудится дизайнер. Первый модный показ Кирилла состоялся, когда он учился еще в девятом классе. Узнав об увлечении подростка, директор школы лично попросил его продемонстрировать работы. Сегодня Кирилл учится на первом курсе дизайнерского колледжа в Москве. Благодаря своему творчеству он успел познакомиться со многими интересными людьми.

Источник фото: телеканал «360»

«Через несколько лет я планирую это вывести в массы и хочу, чтобы этим занимались абсолютно все. Так как проблема экологии должна касаться абсолютно всех», — сказал Кирилл.

Кирилл признается, что у него в запасе еще множество интересных решений. В будущем он обязательно представит их публике.