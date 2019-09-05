Подарочный набор для новорожденного или денежная компенсация. Что выбирают родители в Ногинске?

C 1 сентября всем новорожденным Подмосковья дарят специальные наборы. В большой коробке есть все самое необходимое для первых месяцев жизни. Такое распоряжение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Также родители могут выбрать денежную компенсацию. Счастливые мамы и папы Богородского городского округа поделились, что они выбрали и почему.

Маленький Коля появился на свет 1 сентября. Супруги Кирилл и Екатерина Обозовы стали родителями в третий раз. У них уже имеется опыт и все необходимое для первых месяцев жизни, поэтому вместо подарочного набора они выбрали денежную компенсацию.

«Кто первородящий — удобно подарок получить, а когда ты в третий раз, приятнее деньги получить, ты уже знаешь, что тебе нужно», — отметила Екатерина.

Источник фото: телеканал «360»

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Подарочный набор новорожденным предоставляется один раз. Если на свет появилась двойня или тройня, подарок получают все малыши.

Анна Гризовская готовится стать мамой во второй раз. Про акцию она узнала, когда уже купила все для малыша. «В силу того, что мы не знали, что будут такие подарки, выбрали деньги. В третий раз придем за подарком», — сказала Анна.

Источник фото: телеканал «360»

А вот семья Курденковых выбрала набор для новорожденных. Для родителей первенца такой подарок — отличный помощник на первое время. «Я воспользовалась советом супруга. Он посоветовал взять подарочный набор «Я родился в Подмосковье», — сказала Ирина Курденкова. Ее супруг Александр добавил: «Потому что заранее такие вещи покупать нельзя».

Источник фото: телеканал «360»

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В Богородском округе с 1 сентября появились на свет трое малышей у трех мамочек. Пока денежную компенсацию в размере 20 тысяч рублей выбрала одна семья. Такую привилегию мамы Подмосковья получили первыми в России.

В набор входят 53 вещи. Это не только пеленки, носочки, шапочки и комбинезоны, но и подогреватель молочной смеси, термометр и даже крем от растяжек для мамы.

Источник фото: телеканал «360»

Набор выдают родителям сразу, как только у них появляется свидетельство о рождении малыша.

«С 1 сентября во всех подмосковных роддомах выдается полный пакет документов на ребенка: свидетельство о рождении, справка на получение единовременного пособия, временный страховой полис ОМС, ИНН», — рассказал главный врач Ногинской ЦРБ Сергей Лившиц.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, в роддоме можно встать на очередь в детский сад или прикрепиться к поликлинике. Все это входит в комплексную услугу «Рождение ребенка», которая стартовала в рамках президентского проекта «Десятилетие детства в России».