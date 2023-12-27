Общество 27 декабря 2023, 12:10 Подарочная подписка на печатную версию газеты «Коммерсантъ» на 1 месяц «Коммерсантъ»

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Газета «Коммерсантъ» — это авторитетный источник информации о событиях в мире экономики, политики и бизнеса. Подписчики газеты получают качественный и объективный анализ происходящих событий каждый день.

Специальное предложение на подписку на печатное издание газеты «Коммерсантъ» — это уникальная возможность быть в курсе последних новостей и событий, происходящих в стране и за ее пределами. Подписавшись на газету, вы получите доступ к эксклюзивным материалам, интервью с влиятельными людьми, аналитическим статьям и многому другому.

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Акция действует до 15 января 2024 года и позволяет новым подписчикам получить подарочную подписку на печатную версию газеты «Коммерсантъ» на 1 месяц (март 2024 года). Для того чтобы воспользоваться предложением, введите промокод NYKOMM360 при оформлении подписки на сайте kommersant.ru. Обратите внимание, что акция доступна только для новых подписчиков, которые не оформляли подписку в редакции за последние 12 месяцев.

Оформите подарочную подписку на газету «Коммерсантъ» и будьте в курсе всех событий, формирующих современный мир.

Предложение действительно с 27.12.2023 г. по 15.01.2024 г. для регионов, доступных для оформления на kommersant.ru. Количество подписок ограничено.

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