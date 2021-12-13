Перечислены худшие корпоративные подарки на Новый год

В качестве корпоративных подарков не стоит использовать вещи, связанные с пандемией. Также стоит избегать подарочных сертификатов, предупредили эксперты по этикету.

По словам эксперта по современному этикету Татьяны Барановой, маски, антисептики и перчатки были актуальны в качестве подарков в прошлом году.

«В этом году тема пандемии, обыгрываемая в формате новогодних подарков, кажется уже исчерпанной и даже назойливой — лучше быть более оригинальными», — пояснила она РИА «Новости».

Не самыми лучшими корпоративными подаркам являются продовольственные товары, парфюм, косметика и спортивный инвентарь. Также не стоит вручать вещи с корпоративным логотипом, так как ими не будут пользоваться. Президент национальной ассоциации экспертов по этикету и протоколу (НАДЭП) Альбина Холгова посоветовала не приобретать подарочные сертификаты.

«Дело в том, что цель подарка — сделать сюрприз и обрадовать. Когда мы дарим сертификат, мы не делаем сюрприз, мы обрекаем человека на покупку в определенном магазине. А вдруг там нет того, чего ему хотелось бы получить?» — подчеркнула она.

Согласно правилам этикета, корпоративным партнерам нельзя дарить одежду и копии известных брендов.