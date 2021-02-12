Треть опрошенных россиян задумала дарить подарки на 14 февраля

На день Святого Валентина 30% россиян собирается сделать подарки. Большинство (41%) хочет потратить на эти цели не больше тысячи рублей. Остальные, 70% участников опроса не хочет покупать подарки на День влюбленных в принципе.

О результатах исследования, проведенного компанией IDF Eurasia, сообщил ТАСС. Из тех, кто все-таки планирует купить подарок, 28% потратят на него 1-2 тысяч рублей. Две-три тысячи отдадут 16%, и десятая часть респондентов — более трех тысяч рублей.

При этом 46% опрошенных мужчин считают, что больше тратить на подарок должен именно мужчина, 35% уверены, что траты обеих сторон должны быть одинаковыми, примерно каждый пятый (19%) — что большую часть должна взять на себя женщина. Больше половины (59%) опрошенных прекрасных представительниц человечества также уверены, что мужчина должен выбрать подарок подороже, за равные траты высказались 32%, и 9% предположили, что женщина должна потратить больше.

В исследовании сказано, что его результаты объяснимы.

«Во-первых, День всех влюбленных пользуется невысокой популярностью в нашей стране в принципе. Как выяснилось по итогам опроса, основная масса тех, кто все же считает 14 февраля праздником, это люди в возрасте до 35 лет. Во-вторых, сказывается и материальное благополучие граждан — во время кризиса все второстепенные траты люди стараются сводить к минимуму», — подытожили организаторы опроса.

Он проводился 1–10 февраля среди десяти тысяч совершеннолетних респондентов.

Жителям Подмосковья представится возможность 13 и 14 февраля создать собственные уникальные валентинки. Для этого в павильоне МЦД будет создана особая зона.