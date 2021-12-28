Подарки можно не ждать. На границе с Китаем застряли более 1000 фур с товарами

Часть россиян рискуют остаться без новогоднего подарка. Больше тысячи фур с грузами скопились на китайско-российской границе. Это произошло после того, как из-за пандемии 3 декабря были закрыты четыре из пяти пунктов пропуска на границе с Китаем. В результате все машины стали направляться в единственную открытую точку — Суйфыньхэ. Это и стало причиной коллапса, сообщили «Известия» со ссылкой на информацию грузоперевозчиков.

Пропускная способность пункта — один-два автомобиля в день. В первую очередь пропускают фуры с продуктами питания, стальные могут стоять на границе неделями. При этом часть товара необходимо доставить именно к Новому году. По некоторым данным, Китай может открыть другие пункты пропуска в 20-х числах января.

Федеральная таможенная служба (ФТС) подтверждает наличие проблемы, но отмечает, что грузовиков на границе становится меньше.

При этом эксперты считают в следующем году ситуация станет еще сложнее. Причина тому — ужесточение правил пересечения границы с китайской стороны.