Эксклюзив 03 апреля 2023, 16:38 Подарившая Татарскому статуэтку с СВУ девушка очень волновалась Политолог Вологин: подарившая Татарскому статуэтку с СВУ девушка была крайне взволнована скриншот с видео / youtube

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Девушка, подарившая в кафе Санкт-Петербурга военкору Владлену Татарскому статуэтку с самодельным взрывным устройством, никак не могла скрыть чрезвычайное волнение. Об этом в беседе с «360» сообщил политолог Евгений Вологин, который присутствовал на том роковом вечере.

«Владлен ей предложил сесть рядом с собой, что она и сделала. Я за ней не особо наблюдал. Потом девушка по каким-то причинам вышла. Поскольку я сидел в проходе, она, проходя мимо, задела меня своим пальто», — рассказал политический аналитик.

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Он отметил, что в этот момент успел хорошо рассмотреть гостью вечера.

«Я рассмотрел ее лицо. Она показалась мне очень взволнованной. Но я этому нашел объяснение, что волнительной была сама обстановка: много людей, телевидение, Владлен. Массовость и торжественность», — сказал эксперт.

Но, по его словам, девушка никак не могла скрыть своего сильнейшего волнения, и пыталась оправдаться, чтобы не выдать себя.

«Когда она выносила в коробке свой подарок, то сказала, что волнуется. Там сцены, как таковой, не было, только пространство для ведущего и Владлена», — отметил эксперт.