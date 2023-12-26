Эксклюзив 26 декабря 2023, 17:11 «Подарим ноутбук». Депутат Полякова исполнит мечту девочки из Мариуполя Депутат Полякова пообещала исполнить новогоднюю мечту девочки из Мариуполя

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Депутат Государственной думы Алла Полякова присоединилась к Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Она пообещала исполнить мечту юной жительницы Мариуполя.

В преддверии Нового года каждый ребенок мечтает о подарке от Деда Мороза. Сейчас чуда ждет 12-летняя школьница из Мариуполя, которая попросила в честь праздника подарить ей ноутбук. Шар с желанием девочки сняла депутат Полякова.

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«Очень надеюсь, что получится создать <…> атмосферу новогоднего чуда. Хочу пожелать ей волшебства, ярких эмоций и новых открытий!» — отметила парламентарий.

Она пообещала, что к Новому году юная жительница Мариуполя получит ноутбук, благодаря чему сможет искать друзей по всему миру.

«Мы подарим тебе ноутбук, и в преддверии Нового года ты получишь свой подарок. Я очень хочу, чтобы он тебе приносил радость, чтобы ты занималась дальше творчеством, чтобы ты имела возможность общаться с ребятами по всему миру», — сказала Полякова.

Вместе со всей страной в акции «Елка желаний» принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он исполнит мечты трех ребят из Богородского округа, Балашихи и Ивантеевки.