Пострадавшим при тушении «Невской мануфактуры» спасателям подарили квартиры

Сотрудники МЧС Борис Старковский и Антон Соколов, получившие травмы и ожоги при тушении здания фабрики «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге, до сих пор находятся в больнице. Сегодня их посетили губернатор города Александр Беглов и глава МЧС России Евгений Зиничев. Об этом сообщила пресс-служба администрации Северной столицы.

В знак благодарности за проявленный героизм губернатор Санкт-Петербурга передал пожарным документы на квартиры.

«Эти ребята выполнили свой служебный долг и помогли выйти из пожара десяткам людей», — заявил Беглов.

Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил спасателям, что президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении им орденов Мужества.

«Ребята с риском для жизни выполнили свой долг, за это они были удостоены высоких наград», — подчеркнул министр.

Старковский и Соколов останутся в больнице для дальнейшего лечения. Врачи оценили их состояние как тяжелое, но стабильное.

Пожар в здании фабрики «Невская мануфактура» начался в понедельник, а потушили его только к вечеру пятницы. Огонь распространился на площади 10 тысяч квадратных метров. В ходе ликвидации огня погиб командир отделения пожарно-спасательной части Илья Белецкий. Он оказался в эпицентре внезапного выброса пламени. Его тело нашли только к вечеру.

В больницу попали трое сотрудников МЧС. Двое в очень тяжелом состоянии.

Следователи завели уголовное дело статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». В рамках расследования задержали генерального директора АО «Невская мануфактура» Максима Макеева и его заместителя Алексея Михневича.

По данным следствия, они знали об опасности возникновения огня, но ничего не сделали. Эту же информацию подтвердили акты проверок пожарной инспекции. На этой неделе стало известно, что суд оштрафовал владельцев здания на 80 тысяч рублей за нарушение пожарной безопасности.