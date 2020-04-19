«Подарили яички, куличики, народ был счастлив»: священник навестил больных COVID-19 в Подмосковье и поздравил с Пасхой

Сегодня все православные отмечают светлый праздник Пасхи. Священник Иоанн Островский посетил больницу в Красногорске и поздравил всех пациентов с торжеством.

Встреча с пациентами проходила с соблюдением всех норм защиты. Священнослужитель заходил в палаты в защитном костюме, маске, очках и перчатках. Каждому пациенту вручили крашеные яйца и кулич, а затем батюшка окроплял людей святой водой.

«Вот вам яички, вот вам куличик. Помоги Господь, поправляйтесь, чтобы все было хорошо», — пожелал отец Иоанн одной из пациенток.

Источник фото: телеканал «360»

При этом священник пошутил, что в жизни не такой страшный, как сейчас, в защитном костюме и маске.

Все эти меры необходимы для того, чтобы никто из посетителей не заразился коронавирусом. Перед Пасхой патриарх Кирилл призвал верующих не ходить в храмы и оставаться дома. Кроме того, все богослужения решили проводить без участия прихожан, а патриарх дал благословение на освящение куличей и пасх молитвой в домашних условиях.

В беседе с «360» отец Иоанн отметил, что почти год ходил к людям в этой больнице до того, как она стала принимать людей с коронавирусом. Священник и до этого хотел посетить пациентов с COVID-19, но ему не позволяли это сделать из-за повышенной опасности. Теперь, когда вся инфраструктура учреждения готова и угроза снизилась, он снова вызвался причащать и исповедовать пациентов. Тогда руководство согласилось и само предложило прийти в Великую пятницу.

Нет (не было страшно — прим. ред.). И сейчас не страшно. Когда ты с Богом, Господь от чего угодно может защитить. Тем более мы соблюдали все меры предосторожности: я был в костюме, под ним подрясник был, поручи были, крест был. Поздравили с праздником Пасхи, подарили яички, куличики. Народ был просто счастлив Отец Иоанн.

Священнослужителя в учреждении сопровождали заведующий поликлиническим отделением и медсестра. С собой у Иоанна было 200 яиц, 150 куличей и святая вода, которой он окропил пациентов и медицинский персонал.

Лежащие в больнице православные с радостью встретили Иоанна. По словам собеседника «360», они не ожидали, что в учреждение придет священник.

«Православные встречали с радостью, слезами на глазах. Они не ожидали, что священник может появиться… просто в больнице это неожиданно для человека, а в такой ситуации вообще бывает очень редко. Все иноверцы, к которым заходил, они тоже были счастливы, что их поздравили», — сказал отец Иоанн.

Священнослужитель отметил, что будет регулярно ходить в учреждение, если позволят. По его словам, никакого страха перед посещением инфекционного отделения у него нет. Иоанн уверен, что совершать требы для пациентов — не только его долг, но и каждого священнослужителя.

Сейчас врачи помогают справиться с коронавирусной инфекцией 42 853 пациентам. Выздоровел в России 3291 человек. В Подмосковье насчитывается 4663 заболевших COVID-19 и 162 выздоровевших жителя.