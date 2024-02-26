Общество 26 февраля 2024, 15:34 Подачу заявлений на возврат средств из Qiwi-кошельков решили упростить АСВ нашло у Qiwi 9,3 миллиона электронных кошельков с 4,4 миллиарда рублей РИА «Новости»

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Владельцы Qiwi-кошельков могут получить возможность подавать заявления на возврат средств со счета лишившегося лицензии банка посредством обращения в личном кабинете. Об этом сообщила пресс-служба государственного Агентства по страхованию вкладов.

Всего специалисты АСВ обнаружили около 4,4 миллиарда рублей на 9,3 миллиона электронных кошельков у россиян.

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В среднем на кошельках с полной идентификацией клиента находится 2034 рубля, в кошельках с упрощенной идентификацией — 328 рублей, на анонимных кошельках остатки составляют порядка 212 тысяч рублей.

В АСВ отметили, что законопроект о страховании вкладов не затрагивает электронные кошельки, поэтому требования по ним удовлетворят во время ликвидации Qiwi-банка в порядке третьей очереди. Также в Агентстве подчеркнули, что для расчетов с кредиторами у Qiwi-банка достаточно активов.

Ранее «360» опроверг фейк о том, что лишение Qiwi-банка лицензии окажетс серьезное влияние на экономическую ситуацию в России.