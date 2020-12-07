Подачу воды в Ялте ограничат со следующей недели

Власти Ялты ограничат подачу воды из-за обмелевших водохранилищ. Жители города смогут пользоваться водопроводом по три часа утром и вечером. Эта мера вступит в силу 14 декабря.

«Мы наблюдаем минимальные притоки в основные водохранилища, которые питают Большую Ялту. По нашему плану, при приближении к шести миллионам метров кубических наполнения мы должны перейти к плановому снижению подачи воды», — приводит РИА «Новости» слова министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрия Черняева.

Глава ведомства отметил, что городская администрация по плану приступит к снижению подачи воды с понедельника, 14 декабря. Ялтинцы будут получать воду утром и вечером по три часа.

После воссоединения Крыма с Россией Украина в одностороннем порядке прекратила водоснабжение полуострова. Ранее Киев обеспечивал до 85% потребностей крымчан в пресной воде. Глава региона Сергей Аксенов в конце октября сообщил, что в регионе начали реализовывать федеральный план по устойчивому водоснабжению, который подготовило правительство.