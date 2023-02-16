Общество 16 февраля 2023, 11:34 Подачу воды в ДНР расширят с апреля Глава правительства ДНР Хоценко сообщил о расширенной подаче воды в республике с апреля РИА «Новости»

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Водоснабжение в Донецкой Народной Республике с апреля перейдет на более расширенный график. Об этом на брифинге сообщил глава правительства ДНР Денис Хоценко.

Сейчас жителям республики подают воду раз в несколько дней. При этом подача ограничена по часам. Однако скоро ситуация изменится, отметил Хоценко.

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«Воду будем подавать каждый день, но не круглосуточно. Скоро сформируем график, как это будет выглядеть», — рассказал он.

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Хоценко отметил, что ситуация с водоснабжением в республике постепенно меняется в лучшую сторону.

«На все нужно время. Спасибо в этом вопросе президенту России Владимиру Путину. Как вы знаете, у нас строится водовод, к 1 апреля он должен быть запущен. Порядка 300 кубов воды [ежесуточно] придет в наш канал, а всего потребуется около миллиона кубов, чтобы подавать в систему», — добавил он.

Глава правительства подчеркнул, что для круглосуточной подачи воды нужно полностью восстановить водный канал.

«Что касается питьевой воды, знаю, что в магазинах продают ее по 3,5 рубля за литр. Понимаю, что просить постоянно снижать цену нельзя, иначе предпринимателям просто не будет интересно заниматься этой деятельностью», — заключил Хоценко.

В конце 2022 года украинские боевики намеренно обстреляли комплекс городского водоканала в Донецке.