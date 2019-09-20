Подачу горячей воды возобновили в домах тюменцев

Воду отключили 22 августа в периметре улиц Привокзальная и Первомайская. Трубопровод в этой части дороги часто ломался из-за давления почвы и автомобилей. За последние три года на этом участке провели 14 ремонтных работ. В результате рабочие заменили участок теплосети (333 метра), тепловые камеры и качественно смогли защитить трубы от нагрузки.

«Благодаря проделанной работе перебои в подаче тепловой энергии и затруднения в движении и парковке транспорта на оживленной площади, вызванные выставленными ограждениями, останутся в прошлом. Новые трубы обеспечат надежность теплоснабжения этого района Тюмени», — сказали в пресс-службе «УСТЭК».