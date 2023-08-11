Общество 11 августа 2023, 15:48 Подачу горячей воды в микрорайоне Северный в Сергиевом Посаде возобновили Глава Сергиевого Посада Акулов: горячую воду в микрорайоне Северном восстановили Телеканал «360»

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Жителям домов в микрорайоне Северный в Сергиевом Посаде возобновили подачу горячей воды. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Акулов в Telegram-канале.

По личному распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева к Центральному тепловому пункту № 1 возле дома № 2 по улице Осипенко подключили две блочно-модульные котельные.

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«Это временное решение проблемы. Постоянное примем после обследования здания», — уточнили Акулов.

По его словам, во время визита губернатора региона приняли решение о социальных выплатах для пострадавшим в результате взрыва. Два миллиона рублей передадут семьям погибших. По 500 тысяч получат тяжелораненые, которые находятся в реанимации. Госпитализированные с переломами — по 300 тысяч рублей. Получившим легкие травмы выплатят по 100 тысяч рублей. Также власти приняли решение по пострадавшим от взрыва автомобилям.

«Здесь порядок следующий: владелец машины пишет заявление на мое имя, получает направление в экспертную организацию для оценки ущерба», — подчеркнул глава округа.

После этого будут решать вопрос с компенсацией. Как сообщал Воробьев, от взрыва пострадали 184 автомобиля.

В результате взрыва в Сергиевом Посаде скончалась одна женщина, всего пострадали 80 человек пострадали. На лечении в больницах находятся 15 горожан, 56 получили амбулаторную помощь.