Общество 19 января 2024, 23:41 Подачу газа ввели в 11 тысяч домов после проверки прокуратуры Генпрокуратура: газ ввели в 11 тысяч домов в 26 субъектах после проверки

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Сотрудники прокуратуры провели проверку исполнения законодательства РФ в области газификации и газоснабжения. Об этом сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Андрей Иванов.

По его данным, после этого в эксплуатацию ввели восемь тысяч энергообъектов, создание которых предусматривалось региональными программами. Всего газ поступил в 11 тысяч жилых домов в 26 субъектах страны.

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По требованиям прокуроров на учет поставили свыше 5,1 тысячи бесхозяйных коммуникаций, из них на две тысячи уже зарегистрировали право публичной собственности.

«По предложению Генпрокуратуры России правительство запустило инструмент бесплатного строительства газопроводов до границ земельных участков», — отметил Иванов.

Также в Минэнерго РФ начали корректировку дорожной карты по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации. Работа в этом направлении продолжается.

В 2023 году Мособлгаз газифицировал 70 населенных пунктов Подмосковья по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области».