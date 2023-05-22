22 мая 2023, 08:31
Подачу электроэнергии в Симферополе полностью восстановили после аварии
«Крымэнерго» сообщило о полном восстановлении электроснабжения Симферополя и соседних сел
Подачу электроэнергии в Симферополе и близлежащих селах полностью восстановили после аварии. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Крымэнерго».
«Крымские энергетики восстановили электроснабжение потребителей», — уточнили в сообщении пресс-службы.
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Работники предприятия в 03:03 завершили ремонт и возобновили подачу электричества абонентам.
В пресс-службе напомнили, что в воскресенье, в 22:49, из-за технологического нарушения на линии 110 киловольт частично погас свет в Симферополе и Симферопольском районе.
Сначала перезапитали жилые дома на улицах Луговой и Титова. Затем свет появился в восточной части крымской столицы — в селах Трудовом, Белом, Живописном, передало РИА «Новости».
В субботу, 20 мая, более 2,5 тысячи жителей Краснодара остались без света из-за аварии на линии. Это было второе аварийное отключение электричества за сутки.
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