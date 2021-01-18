Подачу электричества восстановили в Краснодарском крае

За минувшие сутки на территории Кубани из-за снегопада произошло более 25 отключений света. Это произошло Анапе и Краснодаре, а также в Брюховецком, Темрюкском, Динском и Красноармейском районах. Свыше 110 тысяч жителей остались без электричества.

«Подачу электричества и тепла восстановили. Но ситуацию с постоянного контроля не снимают», — подчеркнули в пресс-службе.