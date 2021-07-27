Подачка зоозащитникам. Юрист усомнился, что зоомагазины перестанут торговать животными и после закона

Зоозащитники могли бы поддержать инициативу Госдумы о запрете на торговлю животными в зоомагазинах и на птичьих рынках, однако предлагаемый закон, скорее всего, лишь создаст препоны, которые торговцы научатся обходить. Об этом «360» сообщила юрист Анастасия Комагина.

Президент Фонда помощи животным «Забытые животные» в России высказала сомнение в том, что законопроект, внесенный в Госдуму, в конечном итоге будет принят. Комагина отметила, что недавно в стране впервые был введен ГОСТ на содержание животных в зоомагазинах. В этом году власти также обновили правила продажи животных и растений. По мнению юриста, это означает, что полностью отказываться от продажи питомцев в зоомагазинах пока не спешат. Зоозащитники готовы поддержать такую идею, только если речь будет идти о тотальном запрете, пояснила она.

«Идея хорошая. Мы это одобряем. Мы прекрасно понимаем, что, если животные продаются в питомниках, в условиях, приближенных к естественной среде, в любом случае это гораздо лучше, чем в магазинах, где они в стеклянной клеточке сидят и обслуживаются просто продавцами, а не специалистами по конкретным животным», — сообщила юрист.

Комагина предположила, что этот законопроект является некой «уступкой» зоозащитникам.

«То есть мы как бы слушаем ваши нужды, ваши петиции от зоозащитников и так далее. Но по факту есть более важные проблемы, которые поднимает зоозащита. В частности, притравочные станции. О том, что с 1 августа начинается охота на краснокнижных животных, что недавно разрешили. Эти аспекты полностью игнорируются. Ну, подачка брошена: давайте мы „запретим“ продажу животных в зоомагазинах», — сказала она.

Ранее Комагина объяснила «360», почему законопроект о штрафах за выброшенных на улицу питомцев противоречит действующему закону об ответственном обращении с животными.