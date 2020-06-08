    08 июня 2020, 10:26

    Под угрозой увольнения оказалась половина работающих россиян

    Андрей Иванов

    Угроза увольнения или сокращения доходов нависла над почти половиной работающих россиян. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
    Под угрозой увольнения оказалась половина работающих россиян

    Специалисты оценили масштаб возможного влияния пандемии коронавируса на российский рынок труда в перспективе. Оказалось, что 49,7% всех работающих россиян трудятся в потенциально уязвимых сферах. В группу риска сейчас попали почти 35 миллионов человек.

    «Невозможно избежать всех экономических и социальных потерь, но их можно минимизировать и смягчить. Для этого нужно знать самые уязвимые группы», — пояснила РБК директор Института Татьяна Малева.

    Под ударом сейчас находятся самозанятые и индивидуальные предприниматели, работники транспорта, связи, торговли, сферы обслуживания, туризма, образования, науки, культуры и развлечений. В группе риска находятся и работники, которые получают минимальную и серую зарплаты.

    Ранее депутаты от фракции ЛДПР предложили установить минимальный почасовой размер оплаты труда в России со следующего года в размере 150 рублей в час.