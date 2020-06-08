Под угрозой увольнения оказалась половина работающих россиян

Специалисты оценили масштаб возможного влияния пандемии коронавируса на российский рынок труда в перспективе. Оказалось, что 49,7% всех работающих россиян трудятся в потенциально уязвимых сферах. В группу риска сейчас попали почти 35 миллионов человек.

«Невозможно избежать всех экономических и социальных потерь, но их можно минимизировать и смягчить. Для этого нужно знать самые уязвимые группы», — пояснила РБК директор Института Татьяна Малева.

Под ударом сейчас находятся самозанятые и индивидуальные предприниматели, работники транспорта, связи, торговли, сферы обслуживания, туризма, образования, науки, культуры и развлечений. В группе риска находятся и работники, которые получают минимальную и серую зарплаты.

Ранее депутаты от фракции ЛДПР предложили установить минимальный почасовой размер оплаты труда в России со следующего года в размере 150 рублей в час.