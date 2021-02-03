Геолокацию предложили вывести из-под тайны связи

Геолокацию мобильного телефона абонента могут вывести из-под тайны связи. Это в том числе позволит упростить поиск пропавших людей. Законопроект разработало Минцифры России. Документ уже направлен на рассмотрение в федеральные органы исполнительной власти, затем будет представлен на общественное обсуждение.

Этот законопроект является частью федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» нацпрограммы «Цифровая экономика». Он вносит изменения в федеральный закон о связи, конкретно — в статью 63 («Тайна связи»), сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Минцифры предлагает внести пункт о том, что «сведения, которые используются в средствах связи, не являющихся пользовательским оборудованием и содержащие данные об объемах и стоимости оказанных услуг связи, могут передаваться без судебного решения только по запросу органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность». Сведений радиоэлектронных средств (РЭС) оператора связи о геолокации смартфонов это тоже касается.

Глава министерства Олег Иванов пояснил, что органы, занимающиеся оперативно-розыскной деятельностью, сейчас не могут быстро получить данные о геолокации, что снижает шансы найти пропавших людей, когда «счет идет на часы».

Согласно действующему законодательству, тайна связи — это гарантированное право гражданина. Третьим лицам их передавать можно только по решению суда на основании федеральных законов.

Местоположение мобильного устройства можно определить даже с выключенной геолокацией. Сделать это можно с помощью сим-карты. При использовании в смартфоне сим-карты происходит автоматическое подключение к близлежащей вышке. Определить ориентировочное местоположение абонента можно, используя данные об уровне сотового сигнала между смартфоном и вышкой. Однако данными о подключении к вышке владеют только провайдеры. Информацию они могут предоставить только по запросу компетентных органов.